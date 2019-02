Camorra, voto inquinato dal clan Belforte nel Casertano: 19 arresti

Diciannove persone del clan camorristico dei Belforte sono finite in manette nel Casertano con l'accusa, a vario titolo, di scambio elettorale, estorsione, detenzione e spaccio. In occasione delle elezioni regionali della Campania del 2015 avrebbero imposto ai candidati, per l'affissione dei manifesti, una ditta riconducibile alla moglie del boss e avrebbero condizionato il voto favorendo i candidati disposti a pagare il clan.