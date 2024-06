Camorra, arrestato a Napoli luogotenente del clan Licciardi

I carabinieri hanno arrestato a Napoli Luigi Carella, 51 anni, soprannominato "Giggino 'a gallina". E' ritenuto un luogotenente del clan di camorra Licciardi e l'uomo di fiducia di Maria Licciardi. Le forze dell'ordine gli hanno notificato una misura cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Dda: i reati ipotizzati nei suoi confronti sono che associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata in quanto commessa per agevolare il clan Licciardi, componente di rango della federazione mafiosa chiamata Alleanza di Secondigliano.