Camomilla e niente antibiotici, così Francesco è morto di otite a sette anni

E' stato curato con camomilla e altre piante antinfiammatorie. Per questo è morto Francesco, il bambino di sette anni di Cagli, in provincia di Pesaro Urbino, stroncato da un'otite il 27 maggio 2017. I genitori lo scorso giugno sono stati condannati a tre mesi di carcere: si erano affidati alle cure di un medico che aveva consigliato prodotti omeopatici al posto degli antibiotici. Il Corriere della Sera ha pubblicato le motivazioni della sentenza. La coppia "non ha esercitato l'obbligo di protezione nei confronti del figlio". Il dottore dovrà comparire al Tribunale di Ancona il prossimo 24 settembre per l'inizio del processo.