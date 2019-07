Camera ardente per Borrelli al tribunale di Milano: Di Pietro piange davanti al feretro

Con gli occhi gonfi di lacrime, l'ex pm del pool "Mani pulite" Antonio Di Pietro ha reso omaggio al suo capo Francesco Saverio Borrelli alla camera ardente a Milano. Inseguito dai giornalisti, l'ex ministro ha preferito non parlare mentre ha salutato a lungo i familiari di Borrelli e i suoi ex colleghi Francesco Greco e Gherardo Colombo. Di Pietro ha indossato di nuovo la toga e si è soffermato vicino alla bara come hanno fatto a turno altri magistrati.