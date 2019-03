Caltanissetta, rubarono 80 centesimi: otto mesi di volontariato per tre minori

Tre minorenni di Gela dovranno svolgere otto mesi di attività di volontariato per aver aver compiuto, lo scorso anno, "un furto aggravato" di 80 centesimi. Lo ha deciso il gup del tribunale dei minori di Caltanissetta accogliendo la richiesta di messa in prova dei difensori degli imputati. Fino a novembre dovranno dedicarsi a soggetti autistici e anziani e dimostrare, fornendo aiuto e sostegno, di avere meritato il perdono giudiziario per tornare liberi da ogni obbligo.

Tutto è partito da una scommessa lanciata da uno dei tre ragazzi, secondo il quale la chiave della Fiat Panda del proprio padre, di cui era in possesso, fungeva da passepartout e quindi era in grado di aprire tutte le auto di quel tipo. E, in effetti, seppure al secondo tentativo, la macchina presa di mira, in un pomeriggio di noia nel centro storico della città, si aprì davvero. Il proprietario della vettura, però, si accorse di tutto e intervenne mettendo in fuga i tre giovani e denunciando l'episodio a una volante della polizia in transito nella zona. I presunti ladri furono inseguiti, bloccati e identificati.



Il padrone della Panda dichiarò, conciliante, che dall'auto erano stati portati via "solo gli spiccioli" del porta oggetti: 80 centesimi. Ma per i tre scattò lo stesso la denuncia per furto aggravato. I ragazzi hanno però sempre negato di avere preso i soldi.