Caldo anomalo: valori in lieve calo ma restano sopra le medie

Previsioni meteo per venerdì. Un po’ di nuvolosità sparsa e irregolare, localmente anche compatta, su Liguria, regioni del versante tirrenico, Sicilia sud-occidentale, ovest Sardegna e settori alpini. Deboli nevicate sulle Alpi di confine, più probabili in Val d’Aosta, oltre i 1200-1500 metri di quota. Nuvolosità variabile, con ampie schiarite al mattino e poi in serata, nel Nordest con qualche locale rovescio di pioggia possibile tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato. In serata peggiora al Centro e sul basso settore tirrenico. Temperature in lieve aumento all'estremo Sud, in diminuzione nel resto d’Italia. Venti moderati o forti di Maestrale in Sardegna e nel canale di Sicilia, Foehn su Valle d’Aosta, Piemonte e nord-ovest della Lombardia.