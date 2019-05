Calciatore ucciso a Milano, ergastolo per Raffaele Rullo e sua madre

La Corte d'assise di Milano ha condannato all'ergastolo Raffaele Rullo, imputato per l'omicidio dell'ex calciatore Andrea La Rosa, e la madre Antonietta Biancaniello, ritenuta sua complice. Il corpo di La Rosa venne ritrovato, nel dicembre 2017, in un fusto di benzina all'interno del bagagliaio dell'auto della Biancaniello. I due sono accusati anche del tentato omicidio della moglie di Rullo.

La Corte d'Assise di Milano ha inoltre disposto che Rullo e Biancaniello versino risarcimenti provvisionali, immediatamente esecutivi, per circa 475mila euro, ovvero 400mila euro per i genitori di La Rosa e 75mila euro per Valentina Angotti, la moglie di Rullo, che si è costituta parte civile in quanto sarebbe stata vittima di un tentato omicidio da parte del marito e della suocera, episodio avvenuto un mese prima del delitto La Rosa. Madre e figlio dovranno inoltre versare circa 23mila euro di spese legali.



Biancaniello è scoppiata in lacrime dopo il verdetto, mentre Rullo è rimasto impassibile. I familiari di La Rosa si sono abbracciati dopo la sentenza ma non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Le motivazioni saranno depositate tra 90 giorni.