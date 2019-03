Vibo Valentia, pietanze tra escrementi di gatti e topi: ristoratore denunciato

Prodotti ittici scaduti e mal conservati, alimenti ammuffiti utilizzati per la preparazione dei piatti da servire ed escrementi di gatti e topi accanto ai vassoi con le pietanze da servire alla clientela in occasione della Festa della Donna. Sono alcune delle criticità scoperte dai carabinieri di Pizzo (Vibo Valentia) durante un'ispezione in un ristorante della cittadina tirrenica che si è conclusa con il sequestro del cibo e la denuncia del titolare.