Riace non più "paese dell'accoglienza", come recitava il cartello stradale collocato all'ingresso del vecchio borgo, ma diventa, invece, "paese dei Santi Cosma e Damiano" come è scritto sul pannello nuovo di zecca che è stato installato all'ingresso del paese. A disporre la nuova indicazione, che ha suscitato non poche polemiche, è stato il sindaco del centro della locride, Antonio Trifoli.