Reggio Calabria, non ha i soldi per comprare le medicine alla madre malata: i carabinieri le acquistano per lui

La sera di Capodanno, un uomo ha chiamato la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria e ha dichiarato, in tono apprensivo, di versare in serie difficoltà economiche e di non avere il denaro per acquistare dei farmaci regolarmente prescritti per la propria madre malata.

I militari hanno così acquistato le medicine e gliele hanno portate.