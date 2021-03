Reggio Calabria, brogli elettorali 2020: cinque arresti

lapresse

La polizia ha eseguito un'ordinanza di cautelare a carico di sei persone nell'ambito dell'inchiesta su presunti brogli elettorali in occasione delle elezioni amministrative del settembre 2020 al Comune di Reggio Calabria. Disposti cinque arresti domiciliari e un provvedimento di sospensione dall'esercizio pubblico. I sei sono indagati, a vario titolo, per alterazione del voto, falsità ideologica in atto pubblico ed abuso d'ufficio.