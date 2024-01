Reggio Calabria, auto contro un pilastro dopo una festa: muoiono due 23enni, il ragazzo alla guida non aveva la patente

Tragico incidente stradale a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, dove due 23enni, Francesco Giovinazzo e Gessica Muià, sono morti sul colpo mentre un terzo è rimasto ferito gravemente, dopo che l'auto su cui viaggiavano è finita contro un pilastro in cemento dopo una festa di compleanno.

I tre stavano percorrendo una strada del centro abitato quando, per cause in corso di accertamento, hanno centrato con la vettura il palo. Una delle vittime, la ragazza, era la persona che aveva appena festeggiato, mentre il ferito è il cugino del conducente dell'auto che non aveva mai conseguito la patente né la vettura era assicurata. Le due vittime erano fidanzati.