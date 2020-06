Gaffe asyJet, la rabbia dei calabresi: "Non siamo mafiosi, venite a visitarci"

"La Calabria soffre di un'evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti". Questa la scritta comparsa sul sito ufficiale della compagnia aerea low cost easyJet in una pagina dedicata a Lamezia. Frase poi rimossa, ma che ha provocato polemiche e indignazione sui social.

"Mattino Cinque" ha incontrato diversi cittadini calabresi per sapere come siano state accolte queste affermazioni: "Non siamo tutti mafiosi", dice una signora. "Ci sono delle persone che lavorano con costanza per favorire lo sviluppo turistico della regione - spiega un altro cittadino amareggiato - ma con questa pubblicità si rischia di vanificare tutto il lavoro fatto fino a questo momento. Venite a visitare la Calabria".