Dpcm, Tar: "No alla sospensione della zona rossa per la Calabria"

Ansa

Non sarà operata alcuna sospensione cautelare urgente del Dpcm del 3 novembre con il quale la Calabria è stata inserita tra le "zone rosse" italiane. Lo ha deciso con decreto monocratico il Tar del Lazio. Il ricorso in questione, proposto dalla Regione, sarà esposto in discussione collegiale davanti al Tribunale in camera di consiglio il 18 novembre. Intanto i sindacati sottolineano "un'emergenza nell'emergenza" in Calabria.