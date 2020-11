Covid, Calabria: impugneremo l'ordinanza di Speranza

"Impugneremo la nuova ordinanza del ministro della Salute che istituisce la zona rossa in Calabria. Questa regione non merita un isolamento che rischia di esserle fatale". Lo ha affermato il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, che annuncia un ricorso contro il provvedimento firmato dal ministro Roberto Speranza. "I dati non giustificano un lockdown", ha aggiunto.