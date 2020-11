Calabria zona rossa, governatore Spirlì: “Impugneremo l’ordinanza del governo"

"Impugneremo l'ordinanza del governo", il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, a "Pomeriggio Cinque" commenta il nuovo Dpcm che colloca la regione da lui amministrata nella zona rossa. "Sarà una ribellione della Calabria, ma democratica".

"Questa è una ghigliottina - continua Spirlì - se noi chiudiamo questa gente muore di fame. Il governo ci ha voluto punire". Il presidente della Regione propone una chiusura differenziata che permetterebbe all'economia della Calabria di andare avanti. "Non possiamo chiudere l'intero territorio regionale, non si può mettere in ginocchio l'intera regione", conclude.