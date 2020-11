Calabria, Renzi: "Conte nomini subito Gino Strada commissario Sanità"

facebook

"Se davvero Gino Strada è disponibile a fare il commissario per la Sanità in Calabria, il premier Conte e il ministro Speranza possono fare una sola cosa per rimediare al pasticcio Cotticelli/Zuccatelli: firmare oggi stesso la nomina di Gino Strada. Accompagnarlo fisicamente a Catanzaro. E dargli tutti i poteri". Lo scrive su Facebook il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. "Per la Calabria c'è bisogno di una persona così. Subito", aggiunge.