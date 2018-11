foto Afp

- Un uomo di 53 anni è morto schiacciato da un albero in un bosco a Grisolia, nel parco del Pollino. L'uomo stava raccogliendo della legna ed ha legato un albero al suo trattore. L'albero è caduto in una direzione diversa da quella prevista ed ha schiacciato il cinquantatreenne. I familiari, non vedendolo rientrare a casa, hanno dato l'allarme e successivamente i vigili del fuoco ed i carabinieri hanno ritrovato il cadavere.