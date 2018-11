09:14 - La guardia di finanza ha individuato e sequestrato a Bonifati, in provincia di Cosenza, cinque coltivazioni di canapa indiana per un totale di oltre tremila piante. Le coltivazioni erano state realizzate in un terreno grande quanto venti campi di basket in una zona impervia e difficilmente raggiungibile. La droga che sarebbe stata ricavata avrebbe fruttato al dettaglio, circa 7 milioni di euro.