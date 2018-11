07:27 - Operazione della squadra mobile di Reggio Calabria che ha eseguito 23 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone. Per loro l'accusa è di aver fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina e hashish. L'organizzazione importava dalla Francia ingenti quantitativi di stupefacenti che venivano successivamente smerciati in altre regioni italiane.