Calabria, segni di cedimento nella campata centrale del ponte repubblicano

Collegamento fra le due province di Reggio Calabria e Catanzaro, il ponte repubblicano è a rischio dopo tre anni di intenso traffico a senso unico alternato. Questo ha portato forti disagi nella circolazione perché, in attesa di manutenzione, a tutti i mezzi dal peso superiore alle 7,5 tonnellate è impedito il transito. I camion sono dunque costretti a fare un lungo giro di 220 chilometri che copre Rosarno e Lamezia fino ad arrivare a Catanzaro. Ai bus è stato invece concesso in via eccezionale il passaggio lungo il ponte San Giovanni, anch'esso però a rischio strutturale.