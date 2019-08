Calabria, scommesse online: Gdf scopre evasione per quasi 4 mld

Per la guardia di finanza di Reggio Calabria una società maltese con stabile organizzazione in Italia, operante nel settore del gioco online, avrebbe omesso di dichiarare, nel 2015 e 2016, ricavi per quasi 4 miliardi di euro. I finanzieri hanno accertato una maxi evasione d'imposta anche con riferimento all'Irap per oltre 6 milioni di euro, all'Ires per oltre 47 milioni ed alla Ius per oltre 71 milioni.