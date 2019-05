Calabria, malasanità in un ospedale: pazienti abbandonati in corridoio, ristori improvvisati e personale insufficiente

A Reggio Calabria si trova una struttura ospedaliera formata da molti reparti, alcuni dei quali vere e proprie eccellenze. Non mancano però gravi problemi, come testimonia "Striscia la Notizia": nel reparto ortopedia ad esempio si trovano malati, soprattutto anziani, abbandonati in corriodoio a tutte le ore.



"Ieri e oggi... sono stato qua tre giorni. Alla fine ho avuto accesso a una stanza solo perché è morto il signore ricoverato dentro", è la testimonianza di uno dei pazienti.



Ci sono poi ristori improvvisati su barelle e personale umano competente ma insufficiente a gestire tutte le emergenze. Il problema lo spiega il primario, il dottor Gaetano Topa, che sottolinea: "Questo ospedale ha delle potenzialità enormi. Viene sovraccaricato giornalmente da un mancato filtro da parte delle competenze specifiche degli altri ospedali".



Uno dei tanti casi registrati è quello di un paziente con frattura scomposta in arrivo da un'altra struttura. La sua scheda cita che è stato contattato l'ortopedico reperibile, il quale ha però riferito di non avere posti letto e consigliato proprio la struttura di Reggio Calabria.



"Siamo in una situazione di sovraccarico e stanchezza del personale", prosegue il dottor Topa. "Abbiamo bisogno di aiuto, perché andando avanti così il personale non sarà più disponibile a svolgere attività fuori da ogni competenza professionale".