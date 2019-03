Calabria, dottoressa aggredita e picchiata in corsia: denunciata donna

Aggredita e presa a calci e pugni. Nuova aggressione in Calabria ai danni di un medico. E' accaduto a Melito Porto Salvo dove una dottoressa dell'ospedale "Tiberio Evoli" è stata colpita dalla nuora di un paziente che pretendeva per l'anziano, con problemi asmatici, l'immediato trasferimento in un altro nosocomio. Cosa impossibile per la mancanza di posti disponibili. Per la donna è scattata una denuncia per lesioni e violenza privata.