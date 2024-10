Calabria, 'ndrangheta: dieci arresti per scambio elettorale politico-mafioso

Dieci persone sono state arrestate in Calabria per una vicenda, legata alla 'ndrangheta, di scambio elettorale politico-mafioso, in un'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Crotone. Le accuse sono anche di associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa e furto aggravato dal metodo mafioso. L'ordinanza cautelare per le dieci persone coinvolte è stata emessa dal gip distrettuale di Catanzaro, su richiesta della Dda.