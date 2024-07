Caivano, per gli stupri condannati tre dei sette minorenni

"Siamo soddisfatti ma con tanta amarezza in bocca". Così l'avvocato Clara Niola, legale della madre della più piccola delle cuginette ha commentato la sentenza di condanna per tre dei minorenni coinvolti. "Ho una grossa amarezza - aggiunge - perché sono sentenze emesse a danno comunque di minorenni, per condotte sganciate da qualunque tipo di rispetto per il prossimo. Il nostro auspicio è che ci possa essere un migliore contesto umano e sociale".