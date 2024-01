La caduta è stata attutita da alcuni fili per stendere la biancheria. Trasportata all'ospedale Santobono, la piccola è vigile. Ha riportato solo piccole escoriazioni e non è in pericolo di vita. La bimba era da sola in casa al momento dell'incidente. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.

Tgcom24

Nata in Italia, è figlia di cittadini stranieri regolari. Ad accorgersi dell'incidente sono stati i vicini, che hanno immediatamente allertato il 118 e le forze dell'ordine.

"La bambina parla normalmente - ha detto Vincenzo Tipo, primario del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico di Napoli -. Ha risposto alle nostre domande. Ha dei doloretti per escoriazioni non gravi in diverse parti del corpo, in particolare ha piccole ferite alle dita di una mano. Adesso è in condizione discrete, è vigile, reattiva e orientata nel tempo e nello spazio, non sembrano esserci quindi danni neurologici. Sta facendo analisi, al momento non ci sono segni di emorragia".