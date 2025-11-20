Donna scomparsa a Cagliari, riprese le ricerche sulla scogliera

Sono riprese alle prime luci dell'alba le ricerche di Martina Lattuca, la commessa cagliaritana di 49 anni scomparsa martedì pomeriggio dopo un'escursione a Calamosca, la zona costiera di Cagliari dietro il promontorio della Sella del Diavolo. Al lavoro ci sono sommozzatori di vigili del fuoco, affiancati da quelli dei carabinieri arrivati stamattina, motovedette della Guardia costiera, tecnici e personale del Soccorso alpino della Sardegna, poi unità cinofile e gli specialisti che pilotano i droni. Passata palmo a palmo, ancora la zona vicino al locale dove è stata trovata l'auto della commessa e l'area compresa tra la Grotta dei colombi e la Grotta marina dove è stato trovato lo zaino e una scarpa della 49enne scomparsa.