Cagliari, uccise la fidanzata 16enne Noemi Durini: Lucio Marzo di nuovo in semilibertà

Da settembre, subito dopo quella vicenda, Marzo era stato trasferito dall'istituto penitenziario minorile di Quartucciu, nel cagliaritano, al carcere Bancali di Sassari dove attualmente è detenuto. Il trasferimento nel penitenziario sassarese è stato deciso dopo la richiesta dell'avvocato Valentina Presicce, legale di Imma Rizzo, la madre di Noemi, che con un'istanza al ministro della Giustizia e al Capo del Dipartimento per la Giustizia aveva evidenziato come la condotta di Lucio Marzo fosse incompatibile con un regime penitenziario minorile.

Marzo, che è stato condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio volontario premeditato e pluriaggravato, aveva 17 anni quando uccise la fidanzata Noemi e per questo fu rinchiuso nel carcere minorile, dove però era rimasto anche dopo essere diventato maggiorenne.

Madre Noemi: "Sono sconcertata"

"Sapere che l'assassino di mia figlia è di nuovo libero di uscire dal carcere è sconcertante e allucinante: è l'ennesima beffa, ma io e il mio avvocato non ci fermeremo davanti ad uno Stato che tutela gli assassini, ai quali concede ogni tipo di beneficio e premio. Mi batterò affinché mia figlia Noemi abbia giustizia vera - ha commentato la madre di Noemi appresa la notizia della semilibertà di Marzo -. Lo Stato non rende giustizia alle anime innocenti, come mia figlia, uccise da chi diceva di amarle e proteggerle. E invece continuano i femminicidi, perché mancano pene certe e severe".