Cagliari, l'automobilista bloccato nell'auto sommersa: "Nessuno mi ha aiutato, le persone pensavano a fare foto"

C'è una storia dietro la foto simbolo del nubifragio che, domenica 14 novembre, ha colpito Cagliari. A raccobtarla, su Facebook, è il protagonista stesso, cioè l'automobilista bloccato nella Peugeot rossa sommersa dall'acqua in via Valenza. "Sono rimasto bloccato con la macchina in una pozza d'acqua vicino all'Asse Mediano con l'acqua che saliva di livello e con mia moglie in auto! Ho chiesto per favore se qualcuno degli automobilisti di passaggio potesse trainarmi il mezzo per toglierlo da dove era, per risposta ho avuto 'No, mi bagno" oppure nemmeno rispondevano, anzi passavano senza nemmeno rallentare e bagnandomi completamente! L'acqua continuava a salire di livello fino a coprire i sedili. Ma per fare mille foto a me e alla macchina allagata si sono dati molto da fare".