Cagliari, muore carbonizzato nella sua auto dopo un incidente

Auto in fiamme dopo essere uscita di strada

Accorsi sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'evento. L'auto sarebbe uscita fuori strada, senza il coinvolgimento di altre vetture, per poi prendere fuoco. Il conducente, intrappolato nell'abitacolo, non sarebbe quindi riuscito a mettersi in salvo. La vittima era originaria di Sinnai (Cagliari).