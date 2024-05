Una bambina di un anno è caduta dal balcone della sua abitazione a Ottana, precipitando da un'altezza di nove metri. La caduta è stata attenuata da una pianta di bouganville sotto casa. La piccola è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stata ricoverata in codice rosso. Da un primo bollettino medico non sarebbe in pericolo di vita.