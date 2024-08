Dopo una settimana di agonia, è morto il 47enne di Faenza (Ravenna) che il giorno di Ferragosto, per cause ancora da accertare, era caduto a terra con il suo monopattino. L'uomo era poi stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. Lascia due figli e la moglie. Quest'ultima aveva lanciato un appello online per trovare la persona che, imbattendosi nel marito privo di sensi vicino al monopattino, aveva allertato i soccorsi.