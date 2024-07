È morta per annegamento Erika Boldi, la giovane mantovana di 26 anni il cui cadavere, senza vestiti, è stato ritrovato nel canale Tartaro, a Vigasio nel Veronese. È quanto emerge dall'esito dell'autopsia, per la quale sulla salma non ci sarebbero ferite o segni di violenza fisica. Tuttavia la procura ha aperto un fascicolo per omicidio. I dubbi della madre che non crede al suicidio: "Voglio solo la verità. Ditemi come e perché è morta mia figlia".