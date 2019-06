Cadavere carbonizzato di una donna nel Siracusano: aperta indagine

La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta sulla morte di una 60enne, Salvatrice Sammito, ritrovata carbonizzata all'interno di una casetta in legno che si trovava nel giardino della sua villetta a Pachino. Il cadavere è stato trovato nel bagno. Sembra che la donna si trovasse da sola nella villetta per ripulirla in vista del trasferimento per le vacanze estive. A far scatenare l'incendio potrebbe essere stato un cortocircuito, disposta l'autopsia.