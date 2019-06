Bufera tra le procure, Csm chiederà sospensione togati coinvolti

Non solo le dimissioni di Luigi Spina, il consigliere del Csm indagato a Perugia per rivelazione di segreto d' ufficio e favoreggiamento. Sul tavolo del plenum del Csm di martedì dovrebbe arrivare anche la richiesta di un passo indietro per Antonio Lepre e Corrado Cartoni, i due consiglieri di Magistratura Indipendente, non indagati ma che avrebbero partecipato con Luca Palamara - sotto inchiesta per corruzione - a incontri con Cosimo Ferri e Luca Lotti.