Bufera procure, pg Fuzio indagato a Perugia per l'incontro con Palamara

Giovedì Fuzio si era recato al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per comunicargli la propria decisione di essere collocato a riposo anticipato, indicando come data il 20 novembre. In giornata sono partite diverse denunce contro il procuratore generale della Cassazione, da parte, tra gli altri, dei procuratori di Rimini, Davide Ercolani e Luca Bertuzzi, e del sostituto procuratore di Padova, Sergio Dini.



Negli atti i magistrati scrivono di aver appreso dalla stampa delle conversazioni tra Fuzio e l'ex consigliere Csm Luca Palamara, indagato per corruzione. "Emergerebbe che l'Alto Magistrato avrebbe discusso con Palamara di una indagine a suo carico aperta dalla Procura di Perugia, e che gli avrebbe rivelato alcuni atti di detta indagine", hanno scritto gli autori degli esposti.



Lotti: "Nel Pd 2 pesi e 2 misure" - "Qualcuno, anche chi ha chiesto un mio passo indietro, ha detto che si tratta solo di una questione di opportunità politica. Dispiace constatare che quando membri del nostro partito hanno organizzato comitati per No al referendum costituzionale il livello di inopportunità politica aveva parametri diversi! Così come dispiace vedere che in altri casi ci siano stati due pesi e due misure". Lo ha detto Luca Lotti aprendo a Montecatini Terme (Pistoia), la prima riunione di Base riformista.