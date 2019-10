Brindisi, stazioni pericolose per i non vedenti

Nei pressi dell'ospedale Perrino c'è un cartello tattile che dà indicazioni in linguaggio Braille per i non vedenti. Analizzandolo attentamente, l'inviato di "Striscia la Notizia" si accorge però che le indicazioni non sono corrette: ad esempio, l'uscita viene indicata nella direzione opposta rispetto a dove si troverebbe, ovvero attraverso i binari. Un problema molto grave che, stando a un passante, risale almeno a marzo 2017 quando per la prima volta se n'è accorto.

"Ho cercato di avvisare qualcuno - racconta ai microfoni del programma - mi hanno promesso che avrebbero preso provvedimenti ma fino a oggi non è stato risolto". La soluzione, peraltro, sarebbe molto semplice: basterebbe spostare il cartello dal lato opposto rispetto a dove si trova. Esattamente come è stato fatto nel giro di un giorno dopo aver segnalato il problema a Ferrovie dello Stato.