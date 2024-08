Brindisi, spari in spiaggia: proiettile vagante ferisce un 20enne

In spiaggia a Campo di Mare, marina di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito al polpaccio da un proiettile vagante. Il giovane non è grave ed è stato dimesso ma sulla vicenda indagano i carabinieri. In spiaggia per festeggiare la notte tra il 14 e il 15 agosto ci sarebbero state circa 20 persone e diversi testimoni affermano di aver sentito colpi di arma da fuoco. I militari non escludono che qualcuno abbia sparato per "festeggiare" Ferragosto.