Brindisi, lite e sparatoria in un lido: due feriti e panico in spiaggia

Attimi di panico in un lido di Brindisi, dove due persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nei pressi di una spiaggia. I colpi di arma da fuoco sono stati esplosi dai protagonisti di una lite avvenuta il giorno precedente. I due feriti, medicati in ospedale, non sono in pericolo di vita. Gli spari hanno provocato paura e un fuggi fuggi generale tra i bagnanti.