Brindisi, principio di incendio su aereo: passeggeri evacuati

All'aeroporto di Brindisi i passeggeri di un volo Ryanair in partenza per Torino sono stati fatti scendere dall'aeromobile a causa di un principio di incendio durante la fase di rullaggio. A bordo del velivolo (Fr 8826) c'erano 184 persone, più i membri dell'equipaggio. Nessuno è rimasto ferito. Lo scalo pugliese, che era stato temporaneamente chiuso dopo l'accaduto con la conseguente sospensioni dei voli in arrivo e in partenza, è stato riaperto al traffico.