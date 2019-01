Brianza, soccorre vittime incidente: travolto e ucciso

Si è fermato per soccorrere due ragazze rimaste coinvolte in un incidente, provocato da un pirata della strada, ma è stato investito e ucciso. E' successo nella notte tra sabato e domenica sulla Milano Meda, all'altezza dello svincolo per Binzago, in Brianza. La vittima è un tassista di 47 anni, morto sul colpo.