Brevetto di volo privato PPL: che cosa è, cosa fare per ottenerlo e quanto costa

Cosa bisogna fare per pilotare un aereo? Quali documenti servono e come si fa per ottenerli? Così come per le auto, per le quali è necessaria la patente di guida, e per le imbarcazioni, per le quali è necessaria la patente nautica, anche per i velivoli è necessario un documento: il brevetto o licenza di volo. Ecco cosa bisogna sapere per ottenerlo.