Brescia, uccise il marito a coltellate: condannata all'ergastolo

Secondo il pubblico ministero non ci sono le condizioni per riconoscere a Raffaella Ragnoli la scriminante della legittima difesa. La donna disse di aver agito per difendere il figlio che sarebbe stato minacciato dal padre con un coltello, ma lo stesso ragazzino, sentito in audizione protetta, ha negato la circostanza di essersi sentito in qualche modo in pericolo di vita.