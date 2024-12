Una coppia di origini pakistane è stata arrestata a Brescia con l'accusa di tentato omicidio. I coniugi - lui è in carcere e lei ai domiciliari - avrebbero organizzato un assalto e picchiato a bastonate un connazionale, a seguito di una discussione dovuta a motivi economici. L'uomo, soccorso da un vicino dopo l'aggressione, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.