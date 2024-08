Era rimasto schiacciato da una lastra di marmo in una cava a Nuvolera (Bresciano), è morto in ospedale dopo quattro giorni di agonia. Il contitolare della cava 3Zeta, Fabrizio Zanetti, 50 anni, di Serle, era rimasto coinvolto martedì nel grave incidente. Subito soccorso, era stato portato in condizioni disperate all'ospedale di Bergamo.