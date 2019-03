Brescia, ragazzina uccisa nel 2002: un fantoccio impiccato a casa dei genitori

A dare la macabra notizia è stato il Giornale di Brescia. L'episodio risale ad alcune settimane fa, ma è stato comunicato solotanto ora. Il padre della ragazzina, Maurizio Piovanelli, era stato ascoltato in Procura solo pochi giorni prima di ritrovarsi il teschio fuori dal cancello. L'uomo è convinto che dietro l'omicidio di sua figlia ci sia un mandante e crede che si tratti di una storia di pedofilia.



Per quel delitto, all'epoca dei fatti furono condannati tre minori, che hanno scontato la pena. L'unico adulto del gruppo, Giovanni Erra, è ancora in carcere e chiede la revisione del processo.