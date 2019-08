Brescia, muore dopo 31 anni di coma: nel 1988 rimase coinvolto in un incidente stradale

Ignazio Okamoto, 54 anni di Brescia, è morto dopo 31 anni di coma. Un incidente stradale nel lontano 1988 lo ha lasciato in stato vegetativo per tutto questo tempo. Ignazio, chiamato da tutti Cito, all'epoca aveva 22 anni ed era in auto con altri quattro amici, uno dei quali morì subito dopo lo scontro, avvenuto lungo l'A22 del Brennero.