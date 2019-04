Brescia, macchinisti ubriachi: soppresso treno diretto a Napoli

Il Frecciarossa 9604 delle 5.17 in partenza da Brescia e diretto a Napoli è stato "soppresso in stazione perché i macchinisti erano ubriachi". Lo rende noto la Polfer, intervenuta insieme alla Polstrada per sottoporre i due macchinisti al test dell'etilometro (uno è risultato positivo mentre il secondo ha chiesto l'intervento dei medici del 118). A lanciare la segnalazione alla polizia ferroviaria è stato il capotreno. I 67 passeggeri sono stati trasferiti con un treno regionale a Milano Centrale per proseguire infine su un Frecciarossa per Napoli. Le indagini sull'accaduto - aggiunge la Polfer di Brescia - sono in corso. La cancellazione del treno "è stata disposta da Trenitalia dopo aver accertato la non idoneità dell'equipaggio alla conduzione del treno", riferisce Trenitalia in una nota, precisando che "verificherà eventuali violazioni da parte dei macchinisti degli obblighi contrattuali e della deontologia professionale" e che "si riserva di adottare tutti i provvedimenti del caso".