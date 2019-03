Brescia, guida senza patente: "Non pensavo servisse"

Quando i carabinieri di Verolanuova (Brescia) lo hanno fermato lui era convinto di avere tutto in regola. Ma in realtà guidava senza patente. Non per via di una dimenticanza, ma per ingenuità. Non sapeva di averne bisogno. È quanto accaduto a un cittadino indiano fermato sabato 16 marzo. Ai militari ha esibito il patentino (per il motorino) e gli altri documenti. Gli stessi che gli avevano consentito di comprare la sua Volkswagen Golf, di cui è unico e legittimo proprietario. "Ho acquistato l’auto e ho l’assicurazione a mio nome, nessuno mi ha detto fosse necessario un apposito documento per guidare", ha detto ai carabinieri, come riporta il Corriere di Brescia.